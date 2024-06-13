Не прощу ни единого промаха: 5 фраз, которые говорят о вашей ненависти к себе

Успеха в жизни может добиться только человек, который находится в здоровых отношениях с самим собой. В противном случае токсичность, направленная на собственное «я» лишает уверенности в себе, не дает проявить способности и воспользоваться возможностями, которые дарит судьба.
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