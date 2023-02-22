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Дальнейшему переносу не подлежит: Луна-25 – возращение России на естественный спутник Земли

Дальнейшему переносу не подлежит: Луна-25 – возращение России на естественный спутник Земли

2023-й год обещает быть насыщенным на космические события. Как за рубежом, так и в России. Для американцев важным выглядит неоднократно откладываемый запуск ракеты Vulcan Centaur, призванный заменить ракеты тяжелого класса Atlas V и Delta IV.

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