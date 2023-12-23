Четверо погибли и 14 человек пострадали в страшном ДТП в Ростовской области

Четверо погибли и 14 человек пострадали в страшном ДТП в Ростовской областиСегодня в 6:45 утра, на 35-ом км автодороги «Ростов-Ставрополь» 49-летний водитель, управляя автомобилем «Great Wall» не справился с управлением и врезался в микроавтобус, под управлением 56-летнего водителя.