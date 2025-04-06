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Царьград

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Ученые бьют тревогу: ускорение вращения Земли прошло критический предел

Ученые бьют тревогу: ускорение вращения Земли прошло критический предел

Перераспределение масс на планете может привести к фатальным последствиям.Вращение Земли постоянно ускоряется с 2020 года.

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