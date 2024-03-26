Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

Ранее Сергей Писарев стал самым популярным предпринимателем в СМИ по итогам 2023 года Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в феврале 2024 года.