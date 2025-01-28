Удар по Одессе: аэродром служит базой для беспилотников и складов

В Одессе был нанесен удар по аэродрому, где находятся склады и собираются беспилотники. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что аэродром активно работает и принимает грузы из морского порта.
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