Председатель СК России поручил организовать проверку по сообщению об осуществлении мигрантами незаконной торговли в Москве

В социальных медиа размещен призыв к компетентным органам, в частности к Следственному комитету России, обратить внимание на факты осуществления мигрантами незаконной торговли в Юго-Западном округе Москвы.
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