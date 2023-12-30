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Утверждено расписание ЕГЭ на 2024 год

Утверждено расписание ЕГЭ на 2024 год

Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на следующий год. Об этом сообщается на сайте ведомства.«ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период — с 23 мая по 1 июля, в дополнительный период — с 4 по 23 сентября», - говорится в сообщении.

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