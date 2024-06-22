Участок «Деловой центр» — «Шелепиха» — «Хорошевская» Большой кольцевой линии временно закрыт

В связи с тем, что с сегодняшнего дня участок "Деловой центр" - "Шелепиха" - "Хорошевская" Большой кольцевой линии метро (БКЛ) временно закрыт, специалисты приступили к работе по его интеграции в Рублево-Архангельскую линию.