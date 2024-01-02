Аналитик Васильев ожидает доллар по 85 рублей в январе-апреле 2024 года

В начале 2024 года рубль будет укрепляться из-за снижения спроса на валюту, а в конце — ослабевать на фоне падения сырьевых цен, возможного понижения ключевой ставки и замедления роста мировой экономики, считают опрошенные "Газетой.
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