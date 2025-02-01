«Наша работа незаметна, но она очень важна»Об особенностях работы в санитарной авиации в интервью Вести Крым рассказал врач-хирург отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации Леонид Дыро.
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