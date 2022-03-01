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Дубы стоимостью почти 300 тысяч рублей срубили в окрестностях села Раковка

Дубы стоимостью почти 300 тысяч рублей срубили в окрестностях села Раковка

Уссурийской городской прокуратурой утверждено и направлено в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере.

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