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Бэм Адебайо отреагировал на рекорд Эйжи Уилсон. По слухам, звезды баскетбола встречаются

Бэм Адебайо отреагировал на рекорд Эйжи Уилсон. По слухам, звезды баскетбола встречаются

Центровой «Майами» Бэм Адебайо отреагировал на рекорд баскетболистки «Лас-Вегаса». «Надеюсь, у всех будет тысяча причин улыбнуться в этот прекрасный воскресный вечер», – написал игрок НБА в соцсетях.

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