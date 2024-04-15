Останется ли доллар на уровне 93,5 рубля: удержат ли рублевые «быки» курс Евгения КомароваИтоговая торговая сессия на Мосбирже на прошлой неделе показала, что рубль вышел из закрепившегося в последние недели коридора, показав явную тенденцию к ослаблению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии