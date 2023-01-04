Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Бабенко об «Ак Барсе»: «Из-за праздников немного сбили ритм. Нужно с первых смен найти игровой тонус»

Юрий Бабенко поделился ожиданиями от игры «Ак Барса» в матче с «Северсталью».  – Как готовились к сопернику, учитывая праздники? – Да, немного сбили ритм из-за праздников.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх