Бабенко об «Ак Барсе»: «Из-за праздников немного сбили ритм. Нужно с первых смен найти игровой тонус»

Юрий Бабенко поделился ожиданиями от игры «Ак Барса» в матче с «Северсталью». – Как готовились к сопернику, учитывая праздники? – Да, немного сбили ритм из-за праздников.
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