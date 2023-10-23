Издательство 505 Games назвало точное время выхода киберпанк-экшена Ghostrunner 2 Изд...

Издательство 505 Games назвало точное время выхода киберпанк-экшена Ghostrunner 2Издательство 505 Games и компания-разработчик One More Level объявили точное время выпуска игры Ghostrunner 2 – киберпанк-экшен станет доступным на всех платформах 26 октября в 18:00 по МСК.
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