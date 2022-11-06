МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Будет ли рыдать Россия по Галкину, Пугачевой, Собчак, сбежавших за кордон, когда мужики «на передке» дерутся

Будет ли рыдать Россия по Галкину, Пугачевой, Собчак, сбежавших за кордон, когда мужики «на передке» дерутся

Поему нынешняя волна эмиграции куда более убога, чем та, что была после революции Дмитрий Родионов На фото: телеведущий Максим Галкин, певица Алла Пугачева, их сын Гарри и дочь Елизавета на премьере мультфильма режиссера Кристофа Лауэнштайна «Пришельцы в доме» в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2018 год (Фото: Михаил Почуев/ТАСС) Материал комментируют: Вадим Трухачёв   Сергей Кулик Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал россиян, уехавших за границу из-за специальной военной операции.

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