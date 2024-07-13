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«Не хочу провоцировать панику»: у Буданова угас победный пыл

«Не хочу провоцировать панику»: у Буданова угас победный пыл

ВСУ имеют проблемы на фронте, которые еще нельзя назвать катастрофическими, но ситуация ухудшается. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, заочно арестованный в России за организацию терактов Ему задали вопрос о 300 тысячах человек, которые якобы планирует мобилизовать в ближайшее время российская армия, и как это повлияет на наступательные операции ВС РФ не севере и востоке.

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Сергей Андросов
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