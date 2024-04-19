Собянин: Стадион «Локомотив» на юго-востоке Москвы будет возрожден

В 2024 году появится большая игровая арена площадью более 7 тыс. кв. м Мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте, что исторический стадион «Локомотив» в столичном районе Люблино будет реконструирован, работы завершатся до конца 2024 года.