Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...
  • Евгений Сорокин
    P.S. Ни одного имени. :-)) А олень-то голый, везде без маски гуляет. Ну, он же олень...Хореограф группы ...
  • Евгений Сорокин
    Ну, блин, какой-то конь педальный, точнее, олень плиточный решил поиздеваться над москвичами! А те, кто год назад пер...Хореограф группы ...

Лев, Виллаш-Боаш или Петкович в сборной России, Карпин, Слуцкий и Семак отказались, лимит не изменят, Бразилия в финале, Цорн в «Локо», заявления Федуна и другие новости утра

1. РФС ищет тренера для сборной России. Валерий Карпин, Леонид Слуцкий и Сергей Семак отказались покинуть свои клубы за две недели до старта сезона в РПЛ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх