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Ученые вернули слух детям с врожденной глухотой

Ученые вернули слух детям с врожденной глухотой

Исследователи из Глазной и ЛОР-больницы университета Фудань, а также команда ученых из гарвардской больницы в Бостоне создали метод, позволяющий избавить человека с наследственной тугоухостью и врожденной глухотой от мутаций в белке отоферлине.

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