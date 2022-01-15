Телеканал "КРЫМ 24"

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Из-за сильного ветра несколько районов Крыма остались без света

В Крыму из-за сильного ветра порядка 3200 жителей Белогорского, Кировского, Первомайского районов, а также городского округа Судака остались без электричества.

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