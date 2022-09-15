Задачами патрулирования являются укрепление военно-морского сотрудничества, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории, а также охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР.
Популярные статьи
- В Венгрии состоялось торжественное открытие российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны.
- Корабли ВМФ России и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана
- Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике ВСУ
Свежие комментарии