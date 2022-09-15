Корабли ВМФ России и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана

Корабли ВМФ России и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана

Задачами патрулирования являются укрепление военно-морского сотрудничества, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории, а также охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР.

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