🧱 В Алупке продолжаются работы по восстановлению берегоукрепительных сооружений На одном из пляжей города сейчас ведётся ремонт променадной части.
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🧱 В Алупке продолжаются работы по восстановлению берегоукрепительных сооружений На одном из пляжей города сейчас ведётся ремонт променадной части.