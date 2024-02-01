Джонатан Айзек заблокировал лэй-ап Виктора Вембаньямы

6-й номер драфта-2017 Джонатан Айзек стал автором эффектного блок-шота. Попытка перехватить мяч при счете 37:35 в середине второй четверти не увенчалась успехом, однако форвард «Мэджик» успел вернуться в защиту и заблокировал лэй-ап новичка Виктора Вембаньямы.