Джонатан Айзек заблокировал лэй-ап Виктора Вембаньямы

6-й номер драфта-2017 Джонатан Айзек стал автором эффектного блок-шота. Попытка перехватить мяч при счете 37:35 в середине второй четверти не увенчалась успехом, однако форвард «Мэджик» успел вернуться в защиту и заблокировал лэй-ап новичка Виктора Вембаньямы.
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