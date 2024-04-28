Гвоздика: лечебные свойства.

Как применять сушеную гвоздику: 1. для очищения от паразитов. Избавиться от глистов очень просто. Нужно всего лишь разжевать несколько бутонов сушеной гвоздики за 30 минут до еды! Делать так необходимо 2 раза в день.
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