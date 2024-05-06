МВД России объявило в розыск экс-главу МВД Украины Арсена Авакова

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и экс-министр информационной политики страны Юрий Стець объявлены в розыск МВД РФ, следует из данных, опубликованных на официальном сайте ведомства.
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