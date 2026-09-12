Трагедия 1990 года в Таджикистане: блогер Артём Майнас подал апелляцию по делу «Гвоздичной акции»

18 августа 2026 года Обнинский городской суд Калужской области признал местного блогера Артёма Майнаса виновным в разжигании ненависти против таджиков и назначил ему штраф в 15 тысяч рублей по статье 20.
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