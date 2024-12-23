Простое и понятное описание сути кристаллов времени

Что вы представляете, когда слышите термин кристалл времени? Скорее всего в вашей главе возникают образы, состоящие из чего-то среднего между Криптонитом, философским камнем Гарри Поттера и машиной времени.
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