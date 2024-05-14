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Петербургский дневник

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Участники и гости ПМЭФ-2024 будут передвигаться на автомобилях китайского бренда

Участники и гости ПМЭФ-2024 будут передвигаться на автомобилях китайского бренда

Речь о компании HONGQI На протяжении всех дней работы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году для передвижения спикеров и партнеров будут использоваться автомобили премиального бренда из Китая — HONGQI, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.

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