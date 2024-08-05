Что случилось ночью, 5 августа 2024 года

Республика Мали заявила о немедленном разрыве с Украиной. Правящая в стране военная хунта обвиняет представителя украинской разведки в признании роли Киева в атаке повстанцев-туарегов на правительственные войска на севере страны.
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