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Деннис Родман примет участие в рестлинг-шоу на арене «Чикаго»

Деннис Родман примет участие в рестлинг-шоу на арене «Чикаго»

Легендарный баскетболист Деннис Родман примет участие в рестлинг-шоу на арене «Чикаго», в составе которого он брал три из пяти своих чемпионских титулов НБА.

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