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Скончался последний из живших в Молдавии участников Сталинградской и Курской битв

Скончался последний из живших в Молдавии участников Сталинградской и Курской битв

В Молдавии на 103-м году жизни скончался кавалер трех орденов Отечественной войны Павел Гладков. Ветеран Великой отечественной войны (ВОВ) принимал участие в Сталинградской и Курской битвах, сообщает 27 ноября глава поискового движения и национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.

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