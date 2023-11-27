Скончался последний из живших в Молдавии участников Сталинградской и Курской битв

В Молдавии на 103-м году жизни скончался кавалер трех орденов Отечественной войны Павел Гладков. Ветеран Великой отечественной войны (ВОВ) принимал участие в Сталинградской и Курской битвах, сообщает 27 ноября глава поискового движения и национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.