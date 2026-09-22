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Банк Уралсиб и Президентская академия заключили соглашение о развитии студентов

Банк Уралсиб и Президентская академия заключили соглашение о развитии студентов

Документ подписали проректор Президентской академии Владимир Колодкин и старший вице-президент по операционной поддержке бизнеса Банка Уралсиб Наталия Степнова в рамках торжественного празднования Дня Академии.

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