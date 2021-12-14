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Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" назвал двух лучших игроков АПЛ

Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" назвал двух лучших игроков АПЛ

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Оуэн Харгривз заявил, что португальский хавбек "Манчестер Сити" Бернарду Силва является лучшим футболистом Английской премьер-лиги после египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

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