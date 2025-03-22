Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Сергей Николаевич
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Как Европа из "райского сада" превратилась в "Титаник"

Как Европа из "райского сада" превратилась в "Титаник"

Обозреватель Аналитического центра ТАСС Эдуард Биров — об истоках либерального тоталитаризма и том, чем он грозит России В Европе назрел идейно-политический раскол между жрецами либерального тоталитаризма и их противниками, которые требуют настоящей свободы.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Железный занавес от этого еропейского дерьма !   Часть передохнут , часть  переформатируется ,  оставшиеся пройдут естесственную  санацию - если захотят  дальше быть и жить !             Зачем  в этом дерьме возиться , они сами себя  уничтожат и очистятся - как в природе !
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