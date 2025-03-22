Как Европа из "райского сада" превратилась в "Титаник"

МГ

Малик Гумеров

Железный занавес от этого еропейского дерьма ! Часть передохнут , часть переформатируется , оставшиеся пройдут естесственную санацию - если захотят дальше быть и жить ! Зачем в этом дерьме возиться , они сами себя уничтожат и очистятся - как в природе !