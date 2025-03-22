Обозреватель Аналитического центра ТАСС Эдуард Биров — об истоках либерального тоталитаризма и том, чем он грозит России В Европе назрел идейно-политический раскол между жрецами либерального тоталитаризма и их противниками, которые требуют настоящей свободы.
Как Европа из "райского сада" превратилась в "Титаник"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Малик Гумеров
Железный занавес от этого еропейского дерьма ! Часть передохнут , часть переформатируется , оставшиеся пройдут естесственную санацию - если захотят дальше быть и жить ! Зачем в этом дерьме возиться , они сами себя уничтожат и очистятся - как в природе !
Ответить
17 час.
Свежие комментарии