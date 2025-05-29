Василий Небензя, представитель России в ООН, заявил, что администрация США за последние месяцы изменила своё мнение о режиме Владимира Зеленского, подчеркивая, что жители Украины не поддерживают войну под его руководством.
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