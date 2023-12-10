Эксперт Ловчев: тренеру "Спартака" Абаскалю надо дать сезон доработать

Чемпион СССР в составе "Спартака" Евгений Ловчев после победы московской команды над самарскими "Крыльями Советов" в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) в своем Telegram-канале заявил, что главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю нужно дать доработать сезон до конца.