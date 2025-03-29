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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Стратегическое терпение. Почему Россия не отвечает на удары по энергетике?

Телеграм-канал Win/Win сообщил, что после атак на ГИС Суджа проявленное стратегическое терпение указывает на то, что отношения между Вашингтоном и Москвой ценятся выше, чем будущее президента Украины Владимира Зеленского.

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