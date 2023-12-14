СЦКК: украинские войска ночью ударили тремя дальнобойными ракетами по Мариуполю

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) нанесли ракетный удар в направлении Мариуполя.В Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили подробности ночной атаки.
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