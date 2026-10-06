«Гонки мечты»: как российские энтузиасты покорили Монако на «Руссо-Балт»

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась настоящая светская премьера — не только из-за красной дорожки, но и из-за фильма, который взрывает экраны смесью приключений, юмора и настоящих автомобильных эмоций.
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