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"Фонтанка": в районных администрациях Петербурга проходят обыски из-за сосулек

"Фонтанка": в районных администрациях Петербурга проходят обыски из-за сосулек

Утром 20 января сотрудники Следственного комитета пришли с обысками в администрации Центрального, Адмиралтейского, Приморского, Василеостровского и Выборгского районов.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Следственный комитет не туда пришел с обыском по вопросам сосулек. Нужно подняться на чердак дома и посмолтреть как заизолированы трубы отовления на чердаке дома. В большинстве домов России трубы не заизолированы и огромное количество тепла идет под крышу, от этого тает снег на крыше и образуются сосульки при оттепели. Которые подают на головы людей. Рукожопые архитекторы и сатехники сделали отопление домов через зад. Сначала всё тепло идет на чердак и голые трубы греют отмосферу города и потом разводки идут вниз и доходя до 1 этажа тепла практически нет, но на 4 и 5 этажах все форточки открыты всю зиму настежь, а 1 этаж всю зиму мёрзнет.  Для среднней полосы. Разводка должны поменять прямая труба с самой горяче водой идёт на 1 и 2 этаж и потом поднимается на последний этаж и идёт до 3 этажа. Для северных районов. Прямая труба с теплом идет на 1,2 и 3 этаж и после этого идет в вверх на самый последний этаж и с него вниз до 4 низ до 4 этажа. И нужно изолировать на чердаке трубы и не ждать, когда голуби своим пометом их за изолируют от потери тепла и образования сосулек. РВСН.
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