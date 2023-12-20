Танкеры с СПГ отказываются идти через Суэцкий канал и меняют маршруты на более длинные из-за атак хуситов в Красном море

Значительный рост рисков для судоходства в Красном море из-за постоянных атак йеменских хуситов из движения «Ансар Алла» заставляет гражданские суда, в том числе и танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) отказываться от маршрута, пролегающего через С.