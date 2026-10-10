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Протоиерей Нелин освятил спорткомплекс «Ямал Арена» перед играми «Факела»

Протоиерей Нелин освятил спорткомплекс «Ямал Арена» перед играми «Факела»

Протоиерей Олег Нелин окропил «Ямал Арену» святой водой и благословил юных хоккеистов клуба «Факел» перед турниром.

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