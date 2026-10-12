В Краснодаре 12 октября воздух прогреется до +29 °С

В понедельник в Краснодаре воздух прогреется до +29 °С, осадков не ожидается. По данным Краснодарского ЦГМС, на большей части Кубани дневная температура составит +24…29 °С, на Азовском побережье — до +25 °С, в горах — до +18 °С.