Будет ли «байденизирована» политика Трампа

Все-таки погода в Вашингтоне изменчивей, чем ветер в мае. Предыдущий материал автора должен был вот-вот выйти на «Альтернативе», когда СМИ разнесли внезапно резкие заявления Дональда Трампа в адрес российского лидера.
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