В Иране казнят напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране — AzTV

Верховный суд Ирана приговорил гражданина страны Ясина Гусейнзаде к смертной казни из-за совершения теракта в азербайджанском посольстве в Тегеране, 1 октября сообщает государственный азербайджанский телеканал AzTV.
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