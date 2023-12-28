Враг пытался атаковать Крым ночью, самолет НАТО наводил беспилотники Татьяна АрестоваПосле атаки на порт Феодосии, натовские советники ВСУ пытаются активно использовать новую тактику ударов по России.
Враг пытался атаковать Крым ночью, самолет НАТО наводил беспилотники
Комментарии
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ВЧ
Влад Черский
Я чего-то не понимаю. Они ведут с нами войну, а мы не можем ответить? Бред какой-то. Какие могут быть нейтральные воды? Идёт война, объявить чёрное море безполётной зоной!!! Это же война.!!!
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15 час.
Вячеслав Арефкин
Авакс посылает и принимает активные волны!!! Почему нашим не отправить противоракету по этим волнам!!! Если что заявить, что пусковая ЗРК стояла в автоматическом режиме, сама дала команду на пуск и уничтожение!!!
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14 час.
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