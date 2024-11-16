В Москве проходит фестиваль самоцветов

С 15 ноября в столице проходит самоцветный фестиваль «Мастера России. Ювелирное и камнерезное искусство», где наряду с именитыми мастерами впервые представили свои работы молодые авторы, 11 выпускников столичного колледжа декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже, сообщает «Российская газета».