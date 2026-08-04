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Царьград

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Дмитрий Крутиков из Архангельска впервые войдет в рейтинг миллиардеров с активами на 3,5 млрд

Дмитрий Крутиков из Архангельска впервые войдет в рейтинг миллиардеров с активами на 3,5 млрд

В рейтинг миллиардеров «Делового Петербурга» может впервые войти предприниматель Дмитрий Крутиков. Будучи выходцем из Архангельска, он создал крупную сеть по поставке и обслуживанию лесозаготовительной, дорожной и строительной техники, о чем сообщило издание.

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