Дмитрий Крутиков из Архангельска впервые войдет в рейтинг миллиардеров с активами на 3,5 млрд

В рейтинг миллиардеров «Делового Петербурга» может впервые войти предприниматель Дмитрий Крутиков. Будучи выходцем из Архангельска, он создал крупную сеть по поставке и обслуживанию лесозаготовительной, дорожной и строительной техники, о чем сообщило издание.
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